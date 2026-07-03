© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall liefert sieben mobile Feldhospitäler nach Marokko. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Rheinmetall hat im Bereich der mobilen Sanitätseinrichtungen einen bedeutenden Vertriebserfolg in Nordafrika erzielt. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die Tochtergesellschaft Rheinmetall Mobile Systeme GmbH im vergangenen Juni mit dem Königreich Marokko einen Vertrag über die Lieferung von insgesamt sieben hochmobilen Feldhospitälern abgeschlossen. Insgesamt gehe ein Feldhospital an das marokkanische Verteidigungsministerium, während weitere sechs Systeme für das Innenministerium bestimmt seien. Der Auftragswert liegt laut Mitteilung im mittleren …
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