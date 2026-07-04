Der DAX hat sich im zweiten Quartal 2026 eindrucksvoll zurückgemeldet. 10,21 Prozent betrug das Plus. Noch stärker liefen einzelne Titel: Halbleiter, Industrie, Laborzulieferer, Infrastruktur und Sportartikel standen im Fokus. Die Rangliste zeigt, wo Anleger im starken Börsenquartal am meisten verdienten - und welche Storys dahinterstecken.- Infineon war mit einem Plus von 114,9 Prozent der klare Spitzenreiter im DAX.- Siemens ist mittlerweile der schwerste Wert im DAX.- Nach der Rally steigt bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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