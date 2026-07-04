Der Rheinmetall-Chef Armin Papperger rechnet mit der früheren Haltung der Bundesregierung zur deutschen Rüstungsindustrie ab. Zugleich fordert er mehr Tempo, feste Zusagen und bessere Planung für neue Aufträge. Für die Rheinmetall-Aktie bleibt der Spagat zwischen Rüstungsboom, politischen Risiken und möglichen Umsatzausfällen entscheidend.Merkel Satz sorgt für Aufsehen Rheinmetall-CEO Armin Papperger hat die frühere Bundeskanzlerin Angela ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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