© Foto: Alexander GreyDer Einzelhandelskonzern TJX zahlt seine Dividende nicht nur schon seit 36 Jahren, sondern steigert diese auch schnell. Das sorgt für überraschende Effekte. Ein hohes Dividendenwachstum wird oft dramatisch unterschätzt Bei der Auswahl von Aktien achten viele ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger vor allem auf eine vom Start weg hohe Dividendenrendite. Das ist nachvollziehbar, da das Ziel von Dividendenaktien ja einerseits möglichst hohe und andererseits möglichst zuverlässige Cashflows im eigenen Depot sind. Gleichzeitig bedeutet der Kauf von Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel auch ein langfristiges Engagement. Wer sich also über Jahre hinweg auf einen Wert …
Enthaltene Werte: DE0005557508,US7782961038,US8725401090Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE