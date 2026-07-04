Als dominierender Anbieter von Prozesskontrollsystemen ist KLA der unverzichtbare Qualitätswächter der gesamten Chipindustrie. Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, autonomes Fahren - all das braucht Chips. Und Chips brauchen Präzision und Kontrolle. KLA liefert genau das.Mittels Optionsschein ließ sich dieser Trend in eine Verdopplung innerhalb von nur 30 Tagen ummünzen. Was sich liest wie ein glücklicher Zufall, folgt in Wirklichkeit einer klaren Logik. Wer die richtigen Megatrends früh erkennt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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