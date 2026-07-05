Mehr Sicht, mehr Daten, mehr Automatisierung ZenaTech stärkt seine Indoor-Drohne IQ Nano

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ZenaTech baut seine selbstständig operierende Indoor-Drohnenplattform ZenaDrone IQ Nano weiter aus. Das Technologieunternehmen entwickelt ein neues KI-gestütztes Kamerasystem mit integrierter LED-Beleuchtung. Der Fokus liegt auf Logistik- und Sicherheitseinsätzen im zivilen und militärischen Bereich.

Das neue Bildverarbeitungssystem entsteht bei der Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors in Taiwan. Es soll die Leistung der IQ Nano bei schwachem Licht verbessern. Damit rücken Einsatzfelder wie Bestandsmanagement, Sicherheit, Inspektion und Verteidigungslogistik stärker in den Mittelpunkt. Erste Prototypen werden derzeit in der unternehmenseigenen Betriebsanlage ZenaDrone Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten geprüft. Parallel werden 20 bis 30 weitere Systeme für erweiterte Tests und künftige Einsätze hergestellt.

Mehr Durchblick in schwierigen Innenräumen

Mit dem neuen Kamerasystem erweitert ZenaTech das technische Profil der IQ Nano. Die Plattform soll dadurch stärker für automatisierte Abläufe in zivilen und militärischen Einsatzbereichen nutzbar werden. Entscheidend ist dabei die Verbindung aus fortschrittlicher Bildgebung, integrierter LED-Beleuchtung und KI-gestützter Analyse.

Gerade in schlecht beleuchteten Lagerhallen kann diese Kombination an Bedeutung gewinnen. Wo Regale eng stehen, Lichtverhältnisse schwanken und Abläufe schnell bleiben müssen, zählt verlässliche Datenerfassung. ZenaTech zielt mit der Erweiterung auf mehr operative Transparenz, höhere Datengenauigkeit und eine bessere Grundlage für Entscheidungen. Zugleich fügt sich die Entwicklung in die Strategie des Unternehmens ein, Drohnenlösungen für effizientere Prozesse, geringere Kosten und höhere Einsatzbereitschaft bereitzustellen.

Gemacht für Orte, an denen GPS fehlt

Die IQ Nano wurde für beengte und risikoreiche Innenräume ohne GPS-Empfang entwickelt. Genau dort geraten herkömmliche Systeme und auch Personal schnell an praktische Grenzen. In solchen Umgebungen kann eine autonome Drohne Aufgaben übernehmen, die sonst manuell, zeitaufwendig oder mit erhöhtem Risiko verbunden wären.

Ein zentrales Einsatzfeld ist die automatisierte Bestandsverwaltung. Die Drohne soll Barcodes präzise scannen und Güter in Lagerhallen, Waffendepots und Logistikeinrichtungen nachverfolgen. Dadurch kann der manuelle Arbeitsaufwand sinken. Zugleich sollen menschliche Fehler reduziert und die Betriebssicherheit erhöht werden. Ergänzt wird die Plattform durch HD-Bildgebung oder Wärmebildkameras, autonome Navigation, Hindernisvermeidung und KI-gestützte Anomalieerkennung. Damit kommt auch die Innenraumüberwachung in Kommandozentralen, Munitionsdepots und anderen Sicherheitsbereichen in den Blick.

Kompakte Technik mit klarer Aufgabe

Das neue Kameramodul wiegt 155 Gramm. In dieser kompakten Einheit bündelt ZenaTech Bildgebung, LED-Beleuchtung und KI-gestützte Analytik. Der praktische Nutzen liegt vor allem bei schwachem Licht. Die Sichtbarkeit soll steigen, die Datenerfassung genauer werden.

Eingebunden ist das Bildverarbeitungssystem in die Softwareplattform der IQ Nano. Dort soll es die Identifizierung von Gütern, die Bestandserfassung, die Anomalieerkennung und das operative Reporting verbessern. Für zivile und militärische Anwender entsteht damit eine engere Verbindung zwischen Fluggerät, Sensordaten und Auswertung. Informationen sollen schneller verfügbar sein. Entscheidungen können auf einer präziseren Datenbasis getroffen werden.

Vom Lagergang bis zur gesicherten Anlage

Die optimierte IQ Nano-Plattform richtet sich an Einsatzbereiche, in denen Schnelligkeit, Präzision und Echtzeitinformationen zählen. Im zivilen Bereich kann sie Aufgaben im Bestandsmanagement, beim Asset Tracking, bei Inspektionen und in der Gebäudeüberwachung automatisieren. Damit adressiert ZenaTech Arbeitsfelder, in denen Datenqualität und Prozesssicherheit immer stärker über Effizienz entscheiden.

Auch im Verteidigungs- und Regierungssektor sieht das Unternehmen konkrete Anwendungsfelder. Die Plattform soll Logistikprozesse, Bestandsprüfungen, Geräteinspektionen und die Überwachung gesicherter Einrichtungen unterstützen. KI-gestützte Analysen und Bildgebung bei schwachem Licht sollen die Datenerfassung beschleunigen und präzisieren. Die IQ Nano ist dabei sowohl für Einzeleinsätze als auch für den koordinierten Betrieb in einer Drohnenflotte ausgelegt. So können auch große oder komplexe Anlagen parallel erfasst und überwacht werden.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

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