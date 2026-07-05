Hornbach knackt im ersten Quartal die Zwei-Milliarden-Marke und gewinnt europaweit Marktanteile. Doch steigende Kosten drücken die Marge, und Analysten kappen erst einmal ihr Kursziel für die Aktie.Hornbach startet mit mehr Umsatz, aber weniger Gewinn ins neue Geschäftsjahr. Die Zahlen für das erste Quartal, die der Konzern Mitte Juni präsentiert hatte, zeigten ein Umsatzplus von fast fünf Prozent auf rund zwei Milliarden Euro. Die Aktie konnte sich seither wieder auf Niveaus über 80 Euro etablieren. Doch der Gewinn blieb mit 160,9 Millionen Euro allerdings hinter den Erwartungen der Analysten. Verantwortlich dafür ist vor allem die Kostenseite: Die Personalausgaben zogen im ersten Quartal …
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