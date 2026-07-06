KI, massive Cloud-Infrastrukturen und die Halbleiter-Fertigung fordern astronomische Mengen an Energie. Dabei stoßen die alternden Stromnetze an ihre Grenzen. Weil der Ausbau der Netzinfrastruktur Jahre hinterherhinkt, wird der sichere Zugang zum ultimativen Flaschenhals für den Tech-Boom. Genau aus diesem Grund planen Hyperscaler wie Oracle off-the-grid (netzunabhängig) zu agieren und wollen den Strom per Small Modular Reactors (SMRs), d.h. Mini-Atomreaktoren, direkt auf dem eigenen Gelände erzeugen. Palantir ist einer der Player, die das softwaretechnische Rückgrat dieser Entwicklung bilden. Über besonderes Potenzial verfügt der bisher unentdeckte Micro Cap American Atomics. Die Gesellschaft plant die komplette Abdeckung des nordamerikanischen Brennstoffkreislaufs und trifft damit den Nerv der Zeit.Den vollständigen Artikel lesen ...
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