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Das Marktbild der letzten Woche bestätigt sich auch zum heutigen Wochenstart. In Asien gaben Chipwerte wie Kioxia nach, SK Hynix verlor vor dem geplanten US-Listing rund 3 %, auch der Kospi und der Nikkei kommen etwas zurück. Allerdings: Die Berichtssaison steht vor der Tür und gute Zahlen großer Halbleiterwerte könnten den Sektor dann schnell wieder anschieben. Derweil läuft die Rotation in Autos, Maschinenbau, Gesundheitswerte und andere Nachzügler.Für den DAX deutet sich ein stabiler Start an um 25.800 Punkte an.Positiv bleibt: Öl beruhigt sich weiter. Brent liegt bei rund 72 Dollar, weil sich die Schifffahrt durch die geschützten Routen im Nahen Osten normalisiert und OPEC+ eine weitere moderate Fördererhöhung unterstützt. Das nimmt etwas Druck von der Inflationsseite. Der Dollar zieht leicht an, Gold hält sich nach drei Gewinntagen in der Nähe von 4.150 Dollar.Die Schlagzeilen kommen aus Europa. Im Fokus steht der Verteidigungssektor. Thales will Exail Technologies übernehmen und zahlt dafür 134 € je Aktie. Zunächst kauft Thales den 35,51-Prozent-Anteil der Familie Gorgé, anschließend soll ein Pflichtangebot für den Rest folgen. Das Timing passt: Morgen beginnt der NATO-Gipfel in der Türkei. Dort dürfte es erneut um höhere Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben gehen. Italien denkt laut Bericht über zusätzliche Ausgaben von rund 17 Mrd. € über zwei Jahre nach, um langfristig das NATO-Ziel von 5 % zu erreichen. Auch der Auftrag Großbritanniens, Italiens und Japans über 4,6 Mrd. Pfund für das GCAP-Kampfjetprogramm passt in dieses Bild.Continental (s. Chart) gelingt die Abspaltung von ContiTech für 4 Mrd. €. Wir hatten das bereits am Freitag in der Bernecker Daily avisiert. Gemessen an der Peergroup-Bewertung sehen wir weiter deutliches Potenzial.Sie möchten stets dem Laufenden bleiben? Ich empfehle den kostenlosen Download der Bernecker AppVolker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe