Im Übernahmepoker um die Commerzbank verschärft UniCredit den Ton. Nach dem Ende der Offerte rücken mögliche Eingriffe bei Strategie und Aufsichtsrat in den Fokus. Und auch an der Dividende könnten die Italiener offenbar rütteln. Für Anleger steigt damit die Spannung vor den nächsten Signalen aus Mailand und Berlin.Das Wichtigste kurz und knapp• UniCredit stellt offenbar Commerzbank-Ausschüttungen infrage.• Aufsichtsrat und Führung könnten neu sortiert werden.• Berlin bleibt im Übernahmepoker ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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