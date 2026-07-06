Zu den Gewinnern des laufenden Jahres zählt die Aktie von GFT. Während der DAX seit Jahresanfang nur um 5 % zulegen konnte, kamen die Anteilsscheine des auf Banken und Versicherungen spezialisierten Softwarehauses mehr als doppelt so stark voran. Das könnte aber erst der Anfang gewesen sein, denn die Wachstumsaussichten der Stuttgarter haben sich zuletzt deutlich verbessert. Das deuten schon die jüngsten Zahlen an. Nachdem das letzte Jahr mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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