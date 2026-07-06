© Foto: Patrick Seeger/dpaNovartis kauft Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar und setzt auf neue Krebswirkstoffe, die resistente Tumore gezielter angreifen sollen.Novartis gab bekannt, sich bereit erklärt zu haben, bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar für Myricx Bio zu zahlen, um seine Kompetenzen im Bereich Onkologie zu stärken. Myricx Bio entwickelt eine neue Klasse von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Der Ansatz des Unternehmens ermöglicht es, Tumorzellen gezielt mit differenzierten, krebsabtötenden Mechanismen zu erreichen. Novartis zahlt 1,1 Milliarden US-Dollar im Voraus, weitere Zahlungen von bis zu 400 Millionen US-Dollar sind möglich. Der Abschluss der Transaktion, der für die zweite Jahreshälfte 2026 …
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