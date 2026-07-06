© Foto: OpenAIThales und Leonardo liefern der NATO mobile Spezialkräfte-HQs mit sicheren Netzen und stärken ihre Rolle in der digitalen Kriegsführung.Thales und Leonardo geben an, von der NATO-Kommunikations- und Informationsagentur ausgewählt worden zu sein, um ein sicheres und einsetzbares Kommunikations- und Informationssystem der neuen Generation für das Alliierte Kommando der Spezialeinsatzkräfte (SOFCOM) bereitzustellen. Die beiden Verteidigungsgruppen erklärten: "Dies ist das erste Projekt eines umfassenden NATO-Programms zur Bereitstellung modernster Kommunikations- und Informationssysteme für SOFCOM, um die Widerstandsfähigkeit des Bündnisses in der modernen Kriegsführung zu stärken." Sie fügten …
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