Die Commerzbank-Aktie schaffte zuletzt nicht mehr den Sprung über die Marke von 38 €. Wie geht es im Übernahmepoker mit der UniCredit jetzt weiter und können Anleger mit einem höheren Übernahmeangebot rechnen? Management und Dividende wackeln Am vergangenen Freitag ging die verlängerte Annahmefrist für das Aktientauschangebot der UniCredit zu Ende. Das finale Ergebnis der Annahmequote wird am Mittwoch offiziell bekanntgegeben. Die Fronten im Übernahmekrieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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