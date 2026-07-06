Frankfurt am Main (ots) -- Liquide Mittel sicher und verzinst anlegen- Zinssatz von 1,6 bis 2,2 Prozent, Laufzeit bis zu 12 Monate- Kontoeröffnung vollständig digital; Mindestbetrag 5.000 EuroMehr Möglichkeiten bei der Liquiditäts- und Investitionsplanung: Die ING Deutschland führt Festgeldkonten im Business Banking ein und ergänzt damit ihr bestehendes Angebot aus Geschäftskonten, verzinsten Tagesgeldlösungen und Finanzierungen. Ab sofort können kleine und mittlere Unternehmen sowie Solo-Selbstständige liquide Mittel sicher und verzinst anlegen - mit Laufzeiten von drei, sechs oder zwölf Monaten und zu Zinssätzen von 1,6, 2,0 bis zu 2,2 Prozent."Viele kleine und mittlere Unternehmen halten derzeit bewusst mehr Liquidität vor - ein großer Teil davon bleibt jedoch unverzinst", sagt Serge Offers, Head of Business Banking bei der ING Deutschland. "Mit dem Festgeld-Angebot schaffen wir eine einfache Möglichkeit, diese Mittel planbar und verzinst anzulegen. Das schafft finanzielle Spielräume für künftige Investitionen und weiteres Wachstum."Das neue Festgeld-Angebot richtet sich an Freiberufler und mittelständische Unternehmen verschiedener Rechtsformen von eingetragenen Kaufleuten (e.K.) bis hin zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH). Das Konto kann vollständig digital eröffnet werden und steht Kundinnen und Kunden offen, die bereits ein Geschäftskonto oder ein Business Extra Konto bei der ING Deutschland führen. Sie können pro Festgeldkonto zwischen 5.000 und 500.000 Euro einzahlen; die Beträge stehen nach Ablauf der Laufzeit unmittelbar wieder zur Verfügung.Pressekontakt:ING DeutschlandSebastian GöbTel.: +49 (0) 152 38927131E-Mail: sebastian.goeb@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6308827