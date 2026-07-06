Die HELIOS SOLAR AG (IPO-Preis 4,00?EUR; WKN:?A42D2N; ISIN: DE000A42D2N5) steht kurz vor dem Börsengang im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Spezialist aus dem Bereich Erneuerbare Energien positioniert sich als international wachsender Anbieter integrierter Photovoltaiklösungen. Das Unternehmen kombiniert klassische Projektentwicklung mit EPCC-Leistungen, Batteriespeichern sowie digitalen Plattformen. Ziel ist die Schaffung einer ganzheitlichen Energieplattform. Der operative Schwerpunkt liegt aktuell noch in Malaysia, wo ein bankgestütztes Vertriebsmodell für Dachanlagen als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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