Die Aktie von Airbus SE präsentiert sich weiterhin in einer starken Verfassung und knüpft an die positive Entwicklung der vergangenen Handelstage an. Während der DAX insgesamt nur leicht zulegen kann, entwickelt sich der Luftfahrtkonzern erneut überdurchschnittlich. Damit setzt sich die jüngste Gewinnserie fort und die Aktie rückt wieder stärker in den Fokus des Marktes.Vierter Handelstag mit Kursgewinnen Die Airbus-Aktie verzeichnet den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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