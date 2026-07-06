Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH



06.07.2026 / 13:28 CET/CEST

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA ISIN: DE000A2NB650 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 06.07.2026 Kursziel: EUR 49,40 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

Neuigkeiten von der Hauptversammlung Die Ende letzter Woche abgehaltene Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 brachte erwartungsgemäß keine wesentlichen Neuigkeiten. Aus unserer Sicht rücken vielmehr die operative Umsetzung der US-Expansion und die avisierte Exit-Pipeline in den Fokus. Sollten die angekündigten Unternehmensverkäufe planmäßig zu den erwarteten Bewertungen abgeschlossen werden, wird erhebliche Liquidität freigesetzt, die nach unserer Einschätzung den mitunter kritisierten Investment Case nachhaltig untermauern. Wir bestätigen unser aus einem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 49,40 und unser Buy-Rating für die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA. Die Hauptversammlung von Mutares am vergangenen Freitag hat wie erwartet alle Beschlussvorlagen des Vorstands gebilligt und einer Dividende von EUR 2,00 je Aktie zugestimmt. Operativ stand jedoch weniger die Ausschüttung als vielmehr die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens im Mittelpunkt. So schafft Mutares mit der Gründung des neuen Segments Chemicals & Materials eine neue wichtige Plattform für zukünftiges Wachstum. Dabei liegt der Fokus auf dem US-Markt, auf dem zeitnah mindestens ein weiterer Standort - voraussichtlich in Houston - eröffnet werden soll. Nach Angaben des Vorstands hat Mutares aktuell die größte Veräußerungspipeline der Unternehmensgeschichte. Bereits erfolgreich abgeschlossen wurden in diesem Geschäftsjahr die Verkäufe von Kalzip, WIJ Special Media, der inTime-Gruppe, Relobus, Peugeot Motocycles, Terranor sowie der Benelux-Aktivitäten von F.lli Ferrari. Weitere Exits stehen demnach unmittelbar bevor: Der Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems soll nach Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen in Q3/2026e abgeschlossen werden; aus dem unternehmensintern als "Home-Run-Exit" bezeichneten Verkauf rechnen wir mit Liquiditätszuflüssen in Höhe von mehr als EUR 100 Mio. Ebenfalls für das Q3/2026e ist nach Unternehmensangaben der Abschluss der Veräußerung von Walor Precision Turning zu erwarten. Zur seit August 2025 laufenden BaFin-Prüfung des Jahresabschlusses 2023 erläuterte der Vorstand, dass sich die Beanstandungen ausschließlich auf den Ausweis der Restlaufzeiten konzerninterner Darlehensforderungen beschränkten. Befürchtete Einwände gegen deren Werthaltigkeit bestätigten sich nicht. Die entsprechenden Angaben wurden für die Abschlüsse 2023 bis 2025 angepasst; der Lagebericht von Holding und Konzern blieb ohne Beanstandungen. Aus unserer Sicht ist damit ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor für die Kursentwicklung entfallen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Mutares_UpdateReport20260706



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Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

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