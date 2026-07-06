Deutsche Bank stuft Schott Pharma auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel auf 22 Euro an. Analyst Friedrichs sieht den operativen Tiefpunkt als überwunden und erwartet Rückenwind in der zweiten Geschäftsjahreshälfte. Nach einem mehrjährigen Kursverfall sieht die Deutsche Bank bei Schott Pharma die Trendwende eingeleitet. Analyst Falko Friedrichs hat die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 22 Euro angehoben - ein Niveau, das zuletzt im Herbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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