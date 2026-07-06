Innerhalb von nur 2 Wochen hat Börsenexperte Florian Söllner sage und schreibe 17 Transaktionen in seinem Depot 2030 durchgeführt - Käufe, Nachkäufe, Teilverkäufe und komplette Verkäufe. Wer das Depot kennt, weiß: So viel Bewegung auf einmal gibt es nur, wenn der Profi eine große Chance wittert.Söllner räumt gerade konsequent auf. Ein ehemaliger Rüstungsgewinner und ein schwächelnder Software-Riese fliegen komplett raus, bei gleich vier Highflyern aus dem Halbleiter- und Energiesektor werden nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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