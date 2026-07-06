Heute treffen die ersten Quartalszahlen eines Energiegiganten auf richtungsweisende Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA.Der Dienstag eröffnet die Berichtssaison mit einem Paukenschlag: Shell veröffentlicht seinen Q2-Umsatz und gibt damit einen frühen Ton für den Energiesektor vor. Parallel dazu liefert Deutschland die Industrieproduktionsdaten für Mai - ein Stimmungstest für die zuletzt angeschlagene Konjunktur. In den USA steht der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de