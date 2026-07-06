Original-Research: SERVICEWARE SE - von Montega AG



06.07.2026 / 15:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu SERVICEWARE SE Unternehmen: SERVICEWARE SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.07.2026 Kursziel: 25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Serviceware wird am 24. Juli 2026 den Bericht für das erste Halbjahr 2025/26 veröffentlichen. Nach dem verhaltenen Jahresauftakt erwarten wir eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums sowie eine spürbare Ergebnisverbesserung.



SaaS-Dynamik dürfte sich beschleunigt fortsetzen: In Q2/26 erwarten wir einen Konzernumsatz von 31,8 Mio. EUR (+14,6% yoy), getrieben von starker SaaS/Service-Entwicklung (+21,9% yoy). Bereits das Erreichen des Q1-Niveaus würde bei den SaaS/Service-Erlösen einem Wachstum von 11,7% yoy entsprechen. Zusätzlich erwarten wir einen weiteren sequenziellen Anstieg, da sich die im ersten Quartal kommunizierten Vertragsabschlüsse zunehmend in den Umsätzen widerspiegeln dürften. Diese neuen SaaS-Verträge im einstelligen Mio.-EUR-Bereich waren zum letzten Stichtag noch nicht bilanziell erfasst und sollten sich neben den ersten Umsatzbeiträgen insbesondere inden Vertragsverbindlichkeiten zum Q2 niederschlagen. Auf Halbjahressicht würde sich Serviceware gemäß unserer Schätzungen mit einem Umsatzwachstum von 10,1% trotzdes schwächeren Q1 in der Mitte der Jahresguidance (+5 bis +15% yoy) befinden.



EBITDA-Sprung in Q2 erwartet: Ergebnisseitig erwarten wir für Q2/26 ein EBITDA von 2,1 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR). Damit dürfte sich die im Auftaktquartal noch durch einen höheren Materialaufwand sowie vorlaufende Vertriebskosten belastete Profitabilität spürbar erholen. Die von uns erwartete EBITDA-Marge von 6,5% (+1,9PP yoy) unterstreicht das Skalierungspotenzial des Geschäftsmodells bei einer zum großen Teilfixen Kostenstruktur.



Auszeichnung für ITFM-Software: Nach der bereits im Vorjahr erfolgten Einstufung als 'Strong Performer" im ESM-Bereich wurde Serviceware nun im ITFM-Segment von Forrester als 'Leader" in der höchsten Kategorie der Forrester Wave gemeinsam mit Apptio und MagicOrange positioniert. Positiv hervorgehoben wurde unter anderem das einheitliche Modell für Budgetierung, Prognosen und Ist-Werte, was Abweichungsanalysen und belastbare Szenariorechnungen ermöglicht. Änderungen inden Planungsannahmen werden dabei konsistent auf einzelne Kostenpositionen herunterberechnet. Dies spricht u.E. für die Stärke von Serviceware bei der Entscheidungsunterstützung, einem Kernaufgabengebiet der Software mitentsprechend hohem Kundennutzen. Als einziges der bewerteten Unternehmen bietet Serviceware zudem ein wertbasiertes Preismodell an. Laut Forrester eignet sich die Lösung insbesondere für große Konzerne mit komplexen Serviceportfolios und anspruchsvollen Chargeback-Anforderungen.



Fazit: Wir erwarten, dass im zweiten Quartal die zuvor erwartete Dynamisierung im Jahresverlauf sichtbar wird. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.







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