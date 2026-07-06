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thyssenkrupp Aktie im Comeback: Stahl, U-Boote & Spin-off-Fantasie

thyssenkrupp steht wieder im Rampenlicht: Der traditionsreiche Industriekonzern, lange vor allem mit Stahl, Ruhrgebiet und deutscher Schwerindustrie verbunden, befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Umbau. Nach Jahren voller Restrukturierungen, schwacher Stahlmärkte, hoher Energiepreise und enttäuschender Kursentwicklung richtet sich der Blick der Anleger nun auf eine mögliche Neubewertung. Denn thyssenkrupp ist heute längst mehr als nur ein klassischer Stahlwert: Marine Systems, grüner Stahl, Dekarbonisierungstechnologien, Werkstoffhandel und mögliche Spin-offs sorgen für neue Fantasie. Besonders das U-Boot-Geschäft rückt durch steigende Verteidigungsausgaben und internationale Großaufträge immer stärker in den Fokus.

Die entscheidende Frage lautet jetzt: Ist die thyssenkrupp Aktie wirklich auf dem Weg zum Comeback - oder bleibt der Konzernumbau ein schwieriger Kraftakt? Im Video schauen wir auf die jüngsten Quartalszahlen, die aktuelle Bilanz, den Cashflow, die Perspektiven der einzelnen Sparten und die Idee einer möglichen Finanzholding. Zudem geht es um die Chancen durch grünen Stahl, die wachsende Bedeutung von TKMS, potenzielle Spin-offs und die Frage, ob der Markt den inneren Wert des Konzerns bislang unterschätzt. Zum Abschluss werfen wir wie gewohnt einen Blick auf Bewertung, Analysteneinschätzungen und das Chartbild der thyssenkrupp Aktie.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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