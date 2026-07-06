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Regency Silver gibt Ergebnisse der jährlichen und außerordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2026 bekannt



06.07.2026 / 18:57 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 6. Juli 2026) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXF) (FSE: ZJ90) ("Regency Silver" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seiner jüngsten jährlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in Vancouver, British Columbia, (die "Versammlung") bekannt zu geben. Die Aktionäre des Unternehmens stimmten jedem der auf der Versammlung entschiedenen Punkte zu. So wurde die Anzahl der Directors (Aufsichtsräte) auf fünf (5) festgelegt, Bruce Bragagnolo, Michael Tucker, Frank Cordova, Rajinder Chowdhry und Alejandro Sucre wurden zu Directors des Unternehmens für das kommende Geschäftsjahr ernannt, Manning Elliott LLP wurde als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das anstehende Geschäftsjahr bestellt und der Omnibus-Aktienvergütungsplan des Unternehmens wurde, wie im Informationsschreiben beschrieben, genehmigt. Weitere Informationen zu Regency Silver finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.Regency-Silver.com . Kontaktdaten Regency Silver Corp. Bruce Bragagnolo, Chief Executive Officer

Telefon: +1 (604) 417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com Über Regency Silver Corp. Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Mexiko nach hochgradigem Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team erfahrener Fachleute geleitet, die über Fachkenntnisse sowohl in der Exploration als auch in der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das hochgradige Projekt Dios Padre in Sonora, Mexiko, wo Regency eine große, hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, bei der es sich offenbar um ein großes magmatisch-hydrothermales System handelt, das sich in der Tiefe ausweitet. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/304093 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/304093

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