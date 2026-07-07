Die Übernahmewelle im Biotechnologiesektor rollt mit unverminderter Dynamik weiter. Mit der angekündigten Übernahme von Crinetics Pharmaceuticals für rund 10 Milliarden US-Dollar setzt Vertex Pharmaceuticals ein deutliches Zeichen im Wettbewerb um innovative Medikamentenentwickler. Der Konzern ist bereit, für das Biotech-Unternehmen einen außergewöhnlich hohen Aufschlag zu zahlen - ein klares Signal dafür, wie begehrt aussichtsreiche Wirkstoffpipelines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de