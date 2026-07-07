DJ Bechtle verstärkt sich mit Zukauf in den Niederlanden

DOW JONES--Bechtle verstärkt sich mit zwei Zukäufen in den Niederlanden im Bereich Managed-Services und baut den Anteil wiederkehrender Umsätze aus.

Wie das MDAX- und TecDAX-Unternehmen mitteilte, wird es die beiden operativen Gesellschaften Interforce Networks BV und Interforce Hosted Solutions BV übernehmen. Laut Mitteilung ist Interforce ein etablierter Managed-Service-Provider für mittelständische Unternehmen in den Niederlanden. Die Leistungen umfassen im Wesentlichen die Bereiche Modern Workplace, Cloud Networking, Cloud Hosting und Communication Services. Das Geschäftsmodell basiere auf einem hohen Automatisierungsgrad und fokussiere sich auf integrierte Cloud- und Managed-Services-Lösungen für kleine und mittelständische Kunden.

Kaufpreis und Vertragsbedingungen seien vertraulich. Interforce erzielte mit 38 Beschäftigten 2025 einen Umsatz von 11,3 Millionen Euro, die Verschmelzung mit dem Bechtle-Tochterunternehmen PQR sei für 2027 vorgesehen. Die Organisationsstruktur von Interforce sei der von PQR ähnlich, wodurch sich gute Voraussetzungen für die geplante Integration ergeben. Darüber hinaus erwartet Bechtle zusätzliche Cross-Selling-Potenziale sowie Synergien bei der gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Dienstleistungen über die Procurement-Spezialisten Bechtle BV, Eindhoven und ARP Nederland BV, Maastricht.

Die Bechtle Gruppe ist bisher in den Niederlanden mit den Marken ARP, Bechtle, Cadmes und PQR vertreten und beschäftigt insgesamt 950 Mitarbeitende.

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July 07, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)

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