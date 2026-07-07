Nach der Dividende von 17,10 € stehen bei der Allianz-Aktie nun die Aktienrückkäufe im Rampenlicht. Im Zeitraum vom 1. bis zum 29. Juni kaufte das Management rund eine Million eigene Aktien zurück. Es flossen rund 386 Millionen € in die eigenen Wertpapiere. Die Allianz-Aktie erklomm zuletzt aber nicht nur die Marke von 400 €, sondern auch ein neues Rekordhoch. Ist der Zeitpunkt für diese Form der Kapitalrückführung daher immer noch günstig? Aktienrückkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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