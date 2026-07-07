Bei Schott Pharma läuft das Geschäft gut. Der Spezialist für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und entsprechende Verabreichungssysteme meldete für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahr 2025/26 (per 30. September) im Mai überraschend ein kleines Umsatzplus und einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau. Dies erstaunt, da die rückläufigen mRNA-Impfungen eigentlich das Geschäft belasten hätten müssen. Dank der anhaltend hohen Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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