© Foto: Alastair Grant/AP/dpaShell rechnet mit weniger Gasproduktion, aber höheren Margen. Handel, Raffinerie und Preisvolatilität könnten das zweite Quartal stützen.Shell erwartet, dass die Öl- und Gasproduktionsmengen im zweiten Quartal aufgrund der Feindseligkeiten im Persischen Golf zurückgehen werden, die Gewinnmargen jedoch steigen werden, berichtete der Energieriese am Dienstag. Das Unternehmen gab an, dass die Erdgasproduktion im zweiten Quartal voraussichtlich zwischen 610.000 und 650.000 Barrel Öläquivalent pro Tag liegen wird, gegenüber 909.000 im ersten Quartal, was "die Auswirkungen auf die katarischen Fördermengen widerspiegelt". Normalerweise transportieren Katar und Shell Erdgas in Form von LNG durch …
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