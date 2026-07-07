Vorbörslich notiert Nvidia am Dienstag im Minus. Der Grund dafür kommt erneut aus China: DeepSeek arbeitet offenbar an eigenen KI-Chips und könnte damit den nächsten Angriff auf die Marktstellung westlicher Hardwarehersteller starten. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Wie Reuters unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, entwickelt das chinesische KI-Unternehmen derzeit eigene Halbleiter. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Nvidia - aber auch von Huawei - deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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