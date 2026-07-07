Halbleiterwerte erleben einen schwierigen Tag. Die deutliche Schwäche der KI-Werte in Asien sorgt für steigende Verunsicherung. Auslöser waren die Verluste des Schwergewichts Samsung. Die Aktien des Elektronikriesen sind nach der Veröffentlichung von Eckdaten zum zweiten Quartal um knapp sieben Prozent zurückgefallen. Die Infineon-Aktie rutscht in dem schwachen Marktumfeld ebenfalls deutlich ab.Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally, war mit dem Samsung-Kursrutsch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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