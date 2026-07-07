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Die CBME China 2026 findet vom 15. bis 17. Juli statt: Wo die globale Baby- und Kinderbranche ihr nächstes Kapitel aufschlägt



07.07.2026 / 17:05 CET/CEST

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Die weltweit größte Messe für Schwangerschaft, Baby und Kind vereint mehr als 2.800 Aussteller, über 4.200 Marken und 270.000 Quadratmeter zukunftsweisender Innovationen - und bringt Einkäufer an der Schnittstelle von Marktkenntnis und Fertigungsqualität zusammen SHANGHAI, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die von Informa Markets organisierte CBME China 2026 findet offiziell vom 15. bis 17. Juli im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai statt und festigt damit ihre Position als maßgebliche Plattform, auf der Trends der globalen Baby- und Kinderartikelbranche entstehen, erprobt und auf den Markt gebracht werden Die diesjährige Ausgabe verwandelt 270.000 Quadratmeter in acht Fachhallen in das branchenweit umfassendste Schaufenster für zukünftige Trends - und für diejenigen, die diese umsetzen können. Hier trifft sich der weltweite Baby- und Kindermarkt mit einem Volumen von 88 Milliarden US-Dollar, um zu entdecken, was die Verbraucher morgen verlangen werden, Kontakte zur Produktionsinfrastruktur zu knüpfen, um diese Produkte zu liefern, und sich die Wettbewerbsvorteile zu sichern, die Marktführer auszeichnen. Die Trend-Engine: Wo die Branche ihre Zukunft als Erste erkennt Die CBME China 2026 spiegelt nicht nur Markttrends wider - sie schafft sie. Einkäufer werden Zeuge des Zusammenspiels von Veränderungen im Verbraucherverhalten und Produktinnovationen in allen wichtigen Kategorien: Mobilität und Sicherheit: Kinderwagen und Autokindersitze - Die weltweite Nachfrage nach leichten, mit Travelsystemen kompatiblen Designs trifft auf Rahmen aus Kohlefaser, geländegängige Federungssysteme und Einhand-Klappmechanismen, die für urbane Eltern entwickelt wurden, die bei der Tragbarkeit keine Kompromisse eingehen wollen. Bei Autokindersitzen gehören i-Size-Zertifizierung, 360°-Drehbarkeit und intelligente Belüftung mittlerweile zur Grundausstattung, wobei Aussteller Erkennungssysteme und EPP-Dämpfung integrieren, die Sicherheitsausrüstung zu einem Assistenten für Eltern machen. Das Wesentliche für die tägliche Pflege: Füttern, Baden und Hygiene - Der Trend zu präziser Ernährung und allergenarmer Kindererziehung wird durch intelligente Flaschenwärmer, tragbare Milchpumpensysteme und Innovationen zur Vermeidung von Koliken beim Füttern aufgegriffen. Im Bereich Baden und Pflege treibt der Trend zu natürlichen Inhaltsstoffen und hypoallergenen Rezepturen die Nachfrage nach sanften Hautpflege- und Waschprodukten an. Die Kategorie Windeln und Feuchttücher entwickelt sich rasant weiter - mit intelligenter Feuchtigkeitssensortechnologie, biologisch abbaubaren Materialien und ultradünnen, atmungsaktiven Designs, die sowohl Leistungs- als auch Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Smart Home & Kleingeräte - Kleine Küchen- und Haushaltsgeräte sind längst kein Nebengedanke mehr - sie bilden einen eigenständigen Beschaffungsbereich. KI-gesteuerte Babyphone, adaptive Wiegen und IoT-integrierte Ökosysteme für das Kinderzimmer werden neben einsetzbaren Geschäftstools in der AI Featured Zone präsentiert, wo Technologie auf Umsatzgenerierung trifft. Kindermode - Der Bereich Babybekleidung reagiert auf die weltweite Nachfrage nach zertifizierter Sicherheit mit OEKO-TEX-vorgeprüften Lieferanten, Bio-Baumwolle, funktionellen Stoffen und geschlechtsneutralen Designs, die den Produktlebenszyklus verlängern. Für Einkäufer aus Europa und Nordamerika entfällt dadurch die monatelange Überprüfung der Konformität. Produktionskapazitäten, die mit der Marktgeschwindigkeit Schritt halten Trenderkennung bedeutet nichts ohne die Infrastruktur, um daraus Kapital zu schlagen. Die CBME China 2026 bietet beides gleichermaßen. Die Smart Manufacturing Zone präsentiert die Produktionskapazitäten, die durch direkte OEM-/ODM-Partnerschaften eine Kostenoptimierung von 50-60 % in der Branche vorantreiben. Einkäufer erhalten Zugang zu MES-/ERP-integrierten Fabriken mit automatisierten Produktionslinien, KI-gestützter Qualitätsprüfung und digitaler Rückverfolgbarkeit - Lieferanten, die Flexibilität bei Kleinserien, Rapid Prototyping und die Produktion zahlreicher Artikel (Multi-SKU) bieten und bereits über ISO-, CE-, ROHS- und GOTS-Zertifizierungen verfügen. Die Products Export Zone bündelt vorzertifizierte Fabriken und bewährte globale Bestseller und verkürzt so die traditionellen Zeiträume für die Lieferantenprüfung von Monaten auf Tage. Hier treffen Produktionsreife und Marktreife aufeinander, sodass Einkäufer innerhalb einer einzigen Beschaffungsreise von der Trenderkennung bis zur Bestellung gelangen können. Was Einkäufer erwartet Acht spezialisierte Entdeckungshallen Über die Kernproduktkategorien hinaus bietet die CBME China 2026 Einkäufern beispiellosen Zugang zu neuen Chancen und kategorienübergreifenden Innovationen: Das New-Star-Programm präsentiert über 100 Marken, die jünger als fünf Jahre sind und im Hinblick auf Produktionsreife und grenzüberschreitende Compliance vorab geprüft wurden - so erhalten Einkäufer als Erste Zugang zu aufstrebenden Marken, noch bevor diese die gängigen Vertriebskanäle erreichen. Die New Products Zone fungiert als Innovationslabor der Branche und zeigt zukunftsweisende Einzelhandelsformate, KI-gesteuerte Kundenerlebnisse sowie experimentelle Produktkonzepte, die die Entwicklung der Kategorien in den nächsten drei bis fünf Jahren prägen werden. Die AI Featured Zone schlägt eine Brücke zwischen Technologie und Handel und präsentiert KI-gestützte Geschäftstools, Plattformen für prädiktive Analysen sowie IoT-integrierte Lösungen, die die betriebliche Effizienz und die Kundenbindung transformieren. Die AI & IP Toys Zone und die Creative Toy & Trend Zone präsentieren lizenzierte Figuren, Anime-Merchandise, KI-gestützte Lernroboter und STEM-zertifizierte Lernhardware - das am schnellsten wachsende Segment auf dem globalen Spielzeugmarkt. Einkäufer entdecken Möglichkeiten zur Produktdifferenzierung, darunter Fütterungssets mit Charakter-Branding, Kinderwagenzubehör im Superhelden-Design und Kinderzimmertextilien aus Museumskooperationen, die eine Premium-Platzierung im Regal und höhere Margen ermöglichen. Die Senior Care Zone bietet eine strategische Möglichkeit zur Portfolioderweiterung und präsentiert Produkte aus den Bereichen Ernährung, Körperpflege und intelligente Gesundheitsgeräte, die es Einzelhändlern für Baby- und Kinderartikel ermöglichen, den Markt für Seniorenpflege auf natürliche Weise zu erschließen, ohne völlig neue Lieferantennetzwerke aufbauen zu müssen. Ein Ausweis, zwei Veranstaltungen: CBME China trifft auf die Licensing Expo China Jede CBME China 2026-Teilnehmerkarte gewährt kostenlosen Zugang zur Licensing Expo China (LEC) - Asiens führendem Marktplatz für geistiges Eigentum und Markenlizenzierung, der über 1.500 IP-Inhaber aus den Bereichen globale Unterhaltungsfranchises, Anime-Figuren, Sportmarken, Kunstmuseen und aufstrebende digitale IPs zusammenbringt. Die LEC bietet direkten Zugang zu Rechteinhabern und sofort umsetzbaren Markenpartnerschaften, die Produktlinien differenzieren und eine Premium-Positionierung ermöglichen. Ihr CBMEChina-Ausweis eröffnet Ihnen ohne zusätzliche Kosten Zugang zu diesem gesamten Ökosystem an Lizenzierungsmöglichkeiten - dort, wo Produktinnovation auf die Kraft des Storytelling trifft. Networking, Wissen und Marktinformationen Über die Ausstellungsfläche hinaus bietet die CBME China 2026: Branchenforen und Trendseminare mit weltweit führenden Einzelhandelsvertretern, Analysten für Verbraucherverhalten und Kategorieexperten

mit weltweit führenden Einzelhandelsvertretern, Analysten für Verbraucherverhalten und Kategorieexperten Matchmaking-Programme für Einkäufer und Lieferanten mit vorab vereinbarten Terminen, die auf Beschaffungsprioritäten basieren

mit vorab vereinbarten Terminen, die auf Beschaffungsprioritäten basieren Live-Produktvorführungen , die praktische Anwendungen und Leistungsnachweise präsentieren

, die praktische Anwendungen und Leistungsnachweise präsentieren Zertifizierungs- und Compliance-Workshops, die regionale regulatorische Anforderungen in den wichtigsten Exportmärkten behandeln Hier versammelt sich die Branche Auf der CBME China 2026 präsentieren Hersteller ihre neuesten Kompetenzen, Marken stellen ihre kühnsten Innovationen vor und Einkäufer sichern sich die Produkte und Partnerschaften, die ihre Wettbewerbsposition für die kommenden Jahre bestimmen werden. Hier tätigt die globale Baby- und Kinderbranche nicht nur Geschäfte - hier entscheidet sie, welche Geschäfte als Nächstes getätigt werden. Auf der CBME China 2026 werden die nächsten Impulse der Branche zu Ihren nächsten Bestellungen. 15. bis 17. Juli 2026. NECC Shanghai. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Vorangemeldete kostenlos. Sie müssen sich lediglich unter www.cbmexpochina.com anmelden. Informationen zur CBME China Die von Informa Markets organisierte CBME China ist die weltweit größte und einflussreichste Handelsplattform für Produkte rund um Schwangerschaft, Baby und Kinder. Als führende, trendsetzende Veranstaltung der Branche bringt die CBME China globale Einkäufer mit Herstellern, Marken und Innovatoren entlang der gesamten Lieferkette zusammen - und bietet so einen unvergleichlichen Zugang zu Produktinnovationen, Produktionspartnerschaften, Marktinformationen und strategischen Erkenntnissen, die die Branchenführerschaft vorantreiben. Bei Medienanfragen, Interviewanfragen oder zur Beantragung einer Presseakkreditierung wenden Sie sich bitte an: cbmexpochina@informa.com View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-cbme-china-2026-findet-vom-15-bis-17-juli-statt-wo-die-globale-baby--und-kinderbranche-ihr-nachstes-kapitel-aufschlagt-302818242.html



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