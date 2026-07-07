In der Gründungsphase eines Unternehmens ist das Einsammeln von Startkapital oft eine frustrierende Angelegenheit. Selbst bei den heute wertvollsten Konzernen der Welt lief das nicht anders. Eine Rückschau zeigt erstaunliche Parallelen zur Gegenwart. Wer in den Neunzigerjahren ein digitales Geschäftskonzept präsentierte, stieß bei potenziellen Geldgeber:innen oft auf Unverständnis. Das erlebte auch Jeff Bezos, als er für den von ihm gegründeten Online-Buchhändler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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