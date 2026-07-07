Die Fresenius-Aktie zeigt am 7. Juli 2026 relative Stärke. Während der DAX nachgibt, legt der Gesundheitskonzern spürbar zu. Für Anleger rückt damit die Frage in den Fokus, ob Fresenius nach einer längeren Erholungsphase wieder mehr Dynamik entwickeln kann.Fresenius gegen den DAX Während der DAX am 7. Juli 2026 um 0,48 Prozent fiel, stieg die Fresenius-Aktie auf 43,57 Euro. Gegenüber dem Vortag bei 43,23 Euro entspricht das einem Plus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de