Beim deutschen Leitindex zeichnet sich am Dienstag ein schwächerer Start in den Handelstag ab. Schlechte Vorgaben aus Asien belasten den DAX. Während der Nikkei zur Stunde rund zwei Prozent verliert, bricht der südkoreanische KOSPI um gut acht Prozent ein. Vor allem die vom Megatrend KI getriebenen Werte stehen unter Druck.So verlieren die Anteile von SK Hynix gut zehn Prozent an Wert. Und das, obwohl der Speicherchip-Hersteller ein kapitalintensives Listing in den USA vorantreibt. Satte 28 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär