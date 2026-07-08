Der Countdown läuft! Während die Goldpreise nach wie vor relativ hoch bleiben, bereitet sich Lahontan Gold in Nevada auf den Produktionsstart vor. Die Bohrergebnisse der letzten Wochen zeichnen ein Bild, das weit über das übliche Explorationsgeschäft hinausgeht. Es ist nicht der übliche Hype um ein weiteres Bohrloch in der Wüste. Was sich bei Lahontan Gold derzeit abspielt, hat eine andere Qualität. Hier wird nicht nur nach Gold gesucht, sondern es wird eine Mine wiederbelebt, die bereits in den späten 80er Jahren produzierte. Die Infrastruktur steht, die Genehmigungen rücken näher, und drei separate Goldquellen versprechen eine seltene Kombination aus geringem Risiko und erheblichem Aufwärtspotenzial. Für Anleger, die den Rohstoffsektor kennen, sind das genau die Zutaten, die aus einem Junior-Projekt einen echten Produktionsanwärter machen.
Enthaltene Werte: CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
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