© Foto: Robert Michael/dpaDie Anteile von Halbleiterwert Infineon sind am Dienstag unter die 50-Tage-Linie gefallen. Damit gewinnt die Korrektur technisch weiter an Fahrt. Infineon: Erst wollte niemand die Aktie, dann plötzlich alle Lange haben sich Anlegerinnen und Anleger mit der Idee schwer getan, dass auch Infineon ein Profiteur des KI-Booms sein könnte. Noch im vergangenen Jahr zeigte sich die Aktie von der Begeisterung der revolutionären Technologie weitestgehend unbeeindruckt - Investoren dachten im Zusammenhang mit dem DAX-Wert eher an die Absatzkrise in der Automobilindustrie und den begrenzten Möglichkeiten von Infineon, in diesem Umfeld zu operativ zu glänzen. Mit dieser Einschätzung lagen sie kräftig …
Enthaltene Werte: DE0006231004,KR7005930XXXDen vollständigen Artikel lesen
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