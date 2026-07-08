Die Infineon-Aktie hat zuletzt ein neues Allzeithoch erreicht, musste im Anschluss jedoch einen Rücksetzer von über -20% verkraften. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate stehen nun Gewinnmitnahmen im Fokus. Anleger richten ihren Blick deshalb auf die entscheidende Frage, ob es sich lediglich um eine normale Verschnaufpause innerhalb des Aufwärtstrends handelt oder ob sich die Korrektur weiter ausdehnt. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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