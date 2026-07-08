Mitteilung der PNE AG:
PNE veräußert Windparkprojekt "Romescamps" in Frankreich mit 10,8 MW- Projekt umfasst drei Windenergieanlagen mit einer Leistung von 10,8 MW - Erfolgreicher Abschluss unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung der Projektpipeline in Frankreich - Frankreich bleibt ein strategisch wichtiger Markt für die PNE-Gruppe
Die PNE-Gruppe hat den Verkauf des Windparkprojekts "Romescamps" in Frankreich erfolgreich abgeschlossen. Mit der Übertragung des Projekts an JP Energie Environnement (JPEE) realisiert PNE bereits den zweiten Projektverkauf in Frankreich mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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