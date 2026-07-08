Der Energiedienstleister CUBOS übernimmt das gewerbliche Ladeinfrastrukturgeschäft von TotalEnergies in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens wächst das betreute Portfolio dadurch um rund 6.000 AC- und DC-Ladepunkte auf künftig mehr als 15.000 Ladepunkte für über 1.000 Geschäftskunden. CUBOS erweitert Portfolio um rund 6.000 LadepunkteMit der Übernahme des B2B-Ladeinfrastrukturgeschäfts von TotalEnergies in Deutschland setzt CUBOS seine Akquisitionsstrategie fort. Nach den Übernahmen von SWARCO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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