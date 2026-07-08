Die Aktie von Newmont Corp. steht im Fokus wertorientierter Edelmetall-Investoren. Während das Unternehmen nach der monumentalen Übernahme des australischen Konkurrenten Newcrest das mit Abstand größte Gold-Imperium der Welt kontrolliert, treibt das Management nun einen radikalen Portfolio-Umbau voran. Als unangefochten großzügig aufgestellter und größter Goldproduzent der Welt trennt sich der Branchenprimus konsequent von kleineren Randprojekten, um Milliardenschulden abzubauen und die Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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