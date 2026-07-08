Mitteilung der Energiekontor AG:
Energiekontor nimmt veräußerten Windpark Drensteinfurt-Rieth erfolgreich in Betrieb und erhält weitere Baugenehmigungen
Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den veräußerten Windpark Drensteinfurt-Rieth erfolgreich in Betrieb genommen. Damit wurde die Umsetzung des Windparks planmäßig abgeschlossen. Bereits im Vorjahr hatte Energiekontor das Projekt im Rahmen eines schlüsselfertigen Verkaufs an mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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