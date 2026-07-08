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WKN: A1W2YK | ISIN: CA09228F1036 | Ticker-Symbol: RI1
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08.07.26 | 20:57
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08.07.2026 14:09 Uhr
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(2)

Blackberry - BB: Fokus auf Cybersicherheit & IoT!

Tech-Aktie aus Kanada!

Mega-Comeback-Story: Blackberry (BB) wandelt sich vom Smartphone-Hersteller zum Softwareanbieter!

Blackberry (BB) - CA09228F1036

Rückblick: Das beinahe bombastische Halbjahresplus von rund 190 Prozent lässt beinahe vergessen, dass das Wertpapier sein Allzeithoch bei 148.13 USD am 18. Juni 2008 auf dem Höhepunkt des Smartphone-Booms erreicht hatte. Das aktuelle Chartbild zeigt eine sehr dynamische Entwicklung, die sich stark am 20er-EMA orientiert. Der jüngste Rücksetzer erreicht die grüne Linie noch nicht. Eine weitere Annäherung wäre für unser Long Setup optimal!

Blackberry-Aktie: Chart vom 07.07.2026, Kürzel: BB Kurs: 100.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vorbörslich deutet sich an, dass die Blackberry-Aktie sich noch weiter Richtung der 20-Tagelinie orientiert. Auch Intraday-Setups könnten interessant werden, sofern der Tech-Sektor mitspielt. Das Kursziel nach Measured Move liegt bei rund 15.65 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb des 20er-EMA könnte das Interesse an der Blackberry-Aktie deutlich nachlassen, sodass wir auch über einen Exit nachdenken sollten.

Meinung

BlackBerry aus dem kanadischen Waterloo, gegründet 1984 unter dem Namen "Research in Motion" entwickelte sich vom Smartphone-Hersteller zu einem Anbieter von Cybersicherheits- und IoT-Software. Zum Portfolio gehören unter anderem Lösungen für sichere Kommunikation, Endpoint-Sicherheit sowie das Echtzeitbetriebssystem QNX für Fahrzeuge und industrielle Anwendungen. BlackBerry konzentriert sich heute auf margenstarke Softwarelösungen und wiederkehrende Lizenzeinnahmen. Trotz der strategischen Neuausrichtung bleibt das Unternehmen an der Börse ein Nischenanbieter, der sich in einem hart umkämpften Markt gegen deutlich größere Wettbewerber behaupten muss. Wachstumspotenzial besteht insbesondere durch die steigende Nachfrage nach Cybersicherheit und Software für vernetzte Fahrzeuge, während der langfristige Unternehmenserfolg davon abhängt, Marktanteile auszubauen und die Profitabilität weiter zu steigern. Die Aktie eignet sich zur Diversifizierung im Tech-Sektor abseits der US-Riesen. Die Tatsache, dass das Unternehmen aus Kanada stammt, könnte sich als strategischer Vorteil erweisen. Charttechnisch wäre es ideal, wenn der Kurs sich vor dem Triggern noch etwas an den 20er-EMA annähert.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 6.51 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu BB ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/bb-setzt-auf-sicherheitssoftware-blackberry-aktie-bleibt-ein/69716392
  • Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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