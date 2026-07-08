Entwickler:innen können KI-Agenten künftig direkt in Safari einbinden. Eine macOS-Testversion ist bereits verfügbar. Das kannst du damit machen. Apple liefert erstmals einen Model-Context-Protocol-Server (MCP) direkt in Safari mit. Die Technology Preview 247 für macOS, die das Unternehmen kürzlich vorgestellt hat, ermöglicht es KI-Agenten, direkt mit dem Browser zu kommunizieren. Das Model Context Protocol ist ein offener Standard, der es KI-Assistenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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