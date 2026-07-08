© Foto: Julian Stratenschulte/dpaRheinmetall, Amazon, Apple und Pfizer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Berenberg senkt das Kursziel für Rheinmetall Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen von 1.750 auf 1.600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Rüstungskonzerns zum zweiten Quartal, am 6. August 2026 dürfte die Fortschritte bei der Bewältigung der Probleme mit Munitions- und Lkw-Lieferungen aus den Vorquartalen verdeutlichen, schrieb George McWhirter in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Aufgrund des von der Bundesregierung stornierten Fregattenprojekts habe er aber seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US7170811035,DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen
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