Die großen US-amerikanischen Pharma-Aktien geben derzeit ein unterschiedliches Bild ab. Während das Papier von Eli Lilly ein neues Rekordhoch markiert hat und AbbVie knapp darunter notiert, schlägt sich dahinter die Aktie von Merck & Co deutlich besser als die des Wettbewerbers Pfizer. Das schlechte Abschneiden der Anteile von Pfizer verwundert den AKTIONÄR nicht.Das Unternehmen hat in der Corona-Pandemie mit dem Medikament Paxlovid und dem Vertrieb des Corona-Impfstoffes Comirnaty (zusammen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär