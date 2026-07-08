Das ist gar nicht gut. Die Lage im Nahen Osten ist eskaliert. Und mit der Eskalation jagten die Ölpreise in die Höhe. Die Inflationssorgen sind zurück und mit ihnen die Sorgen vor steigenden Zinsen. Die Ängste manifestieren sich in deutlich anziehenden Anleiherenditen. Aktien haben in dieser Gemengelage einen überaus schweren Stand. Der Dax bebt und wankt dabei bedenklich.Rein kalendarisch könnte man sich eigentlich dem Thema Sommerrallye ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de