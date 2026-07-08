Die Lage im Nahen Osten ist eskaliert. Die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA ist beendet. Beide Seiten haben wieder zu den Waffen gegriffen. Gleichzeitig haben die USA das bis dato ruhende Ölexportverbot gegen den Iran wieder aktiviert.Die Ölpreise reagierten entsprechend. Brent-Öl und WTI-Öl schossen nach oben. So nähert sich Brent-Öl wieder der Marke von 80 US-Dollar. Und sollte diese charttechnisch überaus bedeutende Marke erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de