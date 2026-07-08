Bei der Allianz wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz nun auch konkret personell spürbar. Die Reiseversicherungssparte Allianz Partners baut in Europa bis zu 1.800 Arbeitsplätze ab. Eine entsprechende Einigung mit den Betriebsräten ist bereits erfolgt. Damit wird das KI-Sparpotenzial allmählich sichtbar.Das Wichtigste kurz und knapp• Allianz Partners will europaweit 1.500 bis 1.800 Stellen abbauen.• In Deutschland sind rund 80 bis 100 Arbeitsplätze betroffen.• Vor allem Callcenter-Tätigkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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