© Foto: Jiang Aishan/XinHua/dpaInvestoren sehen den chinesischen Markt als Schutz gegen Volatilität. Yuan, Anleihen und KI-Lieferketten machen Schwellenländer wieder spannend.Chinesische Vermögenswerte rücken wieder stärker in den Fokus internationaler Anleger. Der Grund ist nicht mehr nur die Hoffnung auf Wachstum. Immer mehr Investoren sehen laut Reuters China als Quelle der Diversifikation. Stabile Renditen trotz Iran-Krieg, KI-Hype und globaler Marktschwankungen stützen diese Sicht. Christopher Hamilton von Invesco spricht von einem Wandel. China entwickle sich in Portfolios von einer einfachen Wachstumswette auf Schwellenländer zu einer differenzierteren Quelle der Streuung. Entscheidend sei, dass Anlagen …
Enthaltene Werte: US0231351067,US67066G1040,US7960502018,US8740391003,EU0001458XXX,US78392B1070,IE00BGHQ0XXX,GB00BP5FTXXX,CNM000000XXXDen vollständigen Artikel lesen
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